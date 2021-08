Correa: «Avevo altre offerte, ho scelto Inzaghi e l’Inter! Lautaro Martinez e Veron…»

Correa è l’ultimo arrivato in casa nerazzurra. L’attaccante argentino, appena acquistato dalla Lazio, si presenta ai microfoni di “Inter TV” praticamente in contemporanea con l’inizio dei sorteggi di Champions League. Confermata l’importanza di Inzaghi e Lautaro Martinez per la scelta di vestire la maglia nerazzurra

INZAGHI – Da oggi Joaquin Correa è il nuovo numero 19 dell’Inter, realizzando così un sogno: «Giocare con i campioni d’Italia, nell’Inter, è un orgoglio e è una responsabilità enorme. Ho voluto tanto venire qui. Per me è significa tantissimo. Ho tantissima voglia di aiutare e dimostrare. La presenza di Simone Inzaghi è stata tanto importante, perché – magari – avevo altre opzioni, ma ho sempre scelto il mister e questo grandissimo club».

LAUTARO MARTINEZ – Correa ricorda la sua seconda esperienza ad Appiano Gentile: «È stato bellissimo quando sono rientrato qua al Centro Sportivo. Mi sono ricordato quando sono venuto da piccolo (vedi articolo, ndr). Ed è stato bellissimo. Ho provato emozioni grandissime. Sono felicissimo di ritornare, più grande e maturo, e con più voglia di fare ancora meglio». Per vedere l’ormai ex Lazio all’Inter è stato importante anche il pressing del connazionale Lautaro Martinez: «Tante volte ci siamo sentiti in questi giorni. Tanto (sorride, ndr). Mi chiedeva cosa mancava e quanto tempo ci voleva per il trasferimento. Mi ha fatto molto piacere perché è un amico. Ci ritroviamo con la Nazionale Argentina e mi fa tanto piacere ritrovarmi con lui anche qua».

VERON – Infine, Correa rivela cosa gli ha detto il suo ex compagno di squadra e poi Presidente dell’Estudiantes, Juan Sebastian Veron: «Mi ha chiamato adesso e mi ha detto che era un’ottima scelta. E che lui aveva avuto dei tempi bellissimi qua. E mi ha detto di sfrutturla al massimo e cercare di vivere tutto quello che è l’Inter. Quindi gli darò retta (sorride, ndr). Sono felicissimo. Ringrazio tutti i messaggi e le cose che mi sono arrivati dai tifosi interisti in questi giorni. Non vedo l’ora di entrare in campo e far vedere loro chi sono».