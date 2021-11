FOTO – Bastoni felice dopo la vittoria dell’Inter: «Trasferta vincente!»

Bastoni è partito titolare nella vittoria dell’Inter contro il Venezia, mettendo in campo un’altra grande prova difensiva (qui le pagelle). Il centrale mancino, sui propri social, commenta questo successo dei nerazzurri.

SUCCESSO NETTO – Alessandro Bastoni è stato schierato da Simone Inzaghi al centro della difesa, con Milan Skriniar a destra e Federico Dimarco a sinistra. Il centrale difensivo ha sfoderato un’altra grande prestazione, fatta di grande solidità e pulizia nelle giocate. L’Inter si è imposta per 0-2 sul difficile campo del Venezia di Paolo Zanetti e il classe ’99 ha commentato così questo importante successo dei nerazzurri: “Trasferta vincente, altri tre punti direzione Milano”. In attesa dei match di Napoli e Milan, l’Inter sale a trentuno punti in classifica a una lunghezza dalle due squadre in testa. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Alessandro Bastoni