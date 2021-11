Inzaghi: «I ragazzi sono stati bravissimi! Preparata in poche ore»

Anche Inzaghi ha parlato a Inter TV a seguito di Venezia-Inter. Queste le parole rilasciate dall’allenatore al canale tematico ufficiale, dopo il match del Penzo.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi valuta a caldo Venezia-Inter: «Avevo chiesto una partita di personalità, perché sapevamo di giocare contro una squadra organizzata che gioca bene a calcio. I ragazzi sono stati bravi dall’inizio a non fare entrare il Venezia in partita, abbiamo vinto meritatamente e chiuso al meglio una settimana perfetta. Era la terza in sette giorni, quindi c’era un po’ di stanchezza. Però i ragazzi sono stati bravi, abbiamo preparato questa trasferta con poche ore però come ho detto prima avevo chiesto massima concentrazione perché poteva essere la classica trappola. Invece siamo stati bravissimi».

RILANCIATO – Inzaghi parla del gruppo: «Io penso che tutti quanti siamo in un ottimo momento. Hakan Calhanoglu era alla terza partita in una settimana, è in un ottimo momento e ho cercato di sfruttarlo anche stasera. Ha fatto un gol importantissimo che ha sbloccato la partita. Lo Spezia? La prepararemo come abbiamo sempre fatto, bisognerà essere molto organizzati e attenti perché lo Spezia è una squadra di valore».