FOTO − Barella super in Inter-Udinese: nuovo record per il centrocampista

Barella ha disputato una bellissima prestazione contro l’Udinese. Il centrocampista nerazzurro ha tirato ben sette volte durante il primo tempo raggiungendo un record prestigioso per la Serie A

RECORD − È mancato soltanto il gol a Nicolò Barella in Inter-Udinese. Se non fosse stato per la doppietta di Joaquin Correa, il centrocampista sardo si sarebbe preso lo scettro di miglior giocatore della partita. Gara totale del campione d’Europa con un primo tempo sontuoso sotto tutti i punti di vista. Barella ha infatti ingaggiato un duello personale contro la porta friulana, tirando ben sette volte verso i pali di Marco Silvestri. Si tratta di un record non solo per il giocatore ma anche per la stessa Serie A perché mai prima di ieri un centrocampista era riuscito a tirare sette volte verso la porta avversaria in questa stagione. Questo il post dell’Inter.

🚀 | BARE Nicolò #Barella ha effettuato sette tiri in Inter-Udinese (tutti nel primo tempo), un record per lui in una gara di @SerieA e un record per un centrocampista in una partita di questo campionato. pic.twitter.com/LQIxBM1S31 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) November 1, 2021

Barella ha al momento siglato cinque assist e un gol in queste prime undici partite di campionato. Score impressionante dell’ex giocatore del Cagliari.