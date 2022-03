Eto’o: «Inter, 114 anni incredibili. Fiero di averne fatto parte»

Samuel Eto’o cuore nerazzurro. L’ex attaccante camerunese non ha dimenticato il suo trionfale periodo all’Inter e – attraverso i suoi canali social ufficiali – ha voluto fare i suoi speciali auguri nel giorno del 114esimo compleanno della società.

TANTI AUGURI – Anche Samuel Eto’o ha voluto fare i suoi auguri all’Inter nel giorno del 114esimo compleanno. L’ex attaccante, che con i nerazzurri ha vinto tutto nel 2010, ha usato il suo profilo Twitter ufficiale per dedicare un bel messaggio alla società che lo portò in Italia.

114 years of incredible football 👏🏿 proud to have been part of the journey @Inter https://t.co/SU3E0KPFur

— Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) March 9, 2022