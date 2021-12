Correa scalpita dopo l’infortunio: «Già al lavoro per il recupero! A presto»

Joaquin Correa, in seguito all’infortunio occorso in Roma-Inter, dovrà stare fuori qualche settimana. L’argentino, attraverso il suo account di Instagram, ha voluto rassicurare i tifosi nerazzurri

CARICO – Joaquin Correa dovrà stare fuori dal campo per qualche tempo, dopo l’infortunio occorso durante Roma-Inter di sabato (qui le ultime). Il calciatore argentino, però, è già ansioso di tornare in campo con i colori nerazzurri. Attraverso il suo account ufficiale di Instagram, il “Tucu” ha voluto mandare un messaggio rassicurando i tifosi: «Già penso a riprendermi ed a lavorare per tutto. Grazie per i messaggi! A presto». Di seguito il post dell’argentino