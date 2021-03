Conte a D’Aversa: Â«Avversari sul campo ma grandi amici nella vitaÂ»

Conte a D’Aversa: «Avversari sul campo ma grandi amici nella vita»

Condividi questo articolo

Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Antonio Conte e Roberto D’Aversa hanno grande stima reciproca. Al termine di Parma-Inter, il tecnico nerazzurro saluta il collega gialloblu.

AMICI – Antonio Conte raccoglie altri tre punti a Parma, ancora con un 1-2, contro Roberto D’Aversa. I due tecnici si conoscono da molto tempo e si stimano profondamente. L’allenatore nerazzurro ha anzi già lavorato col collega emiliano. Nel 2005/06 il tecnico dell’Inter era sulla panchina del Siena come vice di Luigi De Canio, mentre D’Aversa era ancora un giocatore. Ecco il messaggio di Conte, a fine gara, diretto al collega amico: “Avversari sul campo ma Grandi Amici nelle vita. In bocca al lupo di cuore Roberto per il resto del campionato 💪“.