Zilliacus-Inter, da Suning arriva la smentita: la situazione – TS

Il magnate Thomas Zilliacus è pronto a investire nel calcio italiano, con un’interessamento per l’Inter. A rivelarlo è stato lui stesso ai nostri microfoni (vedi esclusiva). Nonostante ciò, come riporta Tuttosport, Suning avrebbe smentito possibili trattative in corso.

PRIMA SMENTITA – Nonostante le parole di Thomas Zilliacus ai nostri microfoni, da Suning è arrivata la smentita riguardo a un’eventuale cessione dell’Inter. Al momento non sarebbero infatti in corso trattative per la cessione del club, con la valutazione che supera il miliardo di euro. Una smentita chiaramente normale in questa fase, specialmente ora che i pensieri sono tutti concentrati sulla finale di UEFA Champions League di sabato prossimo, Ma sicuramente ci sarà tempo per riparlarne.

Fonte: Tuttosport, Simone Togna