ESCLUSIVA IN – Zilliacus: «Interessati all’Inter? Vi racconto tutta la verità»

Thomas Zilliacus è il miliardario finlandese di cui si sta parlando in queste ore circa un suo interessamento per l’Inter (vedi articolo). L’imprenditore ha parlato in esclusiva ai microfoni di Inter-News.it ribadendo le sue intenzioni e sottolineando la voglia di investire nel calcio italiano. Con tanto di pronostico, per chiudere, sulla finale di Champions League.

INTERESSAMENTO – Queste le parole di Thomas Zilliacus in esclusiva alla nostra redazione riguardo all’interesse per l’Inter: «Ho annunciato pubblicamente di voler investire nel calcio italiano. Mi piace il calcio italiano, è il migliore al mondo. Ho una casa in Italia, a Como e più della metà dell’anno vivo lì. Ho fatto un’offerta già per il Manchester United in Inghilterra a marzo ma non credo succederà nulla, non venderanno. Per quanto riguarda l’Inter ho grande rispetto per ciò che Steven Zhang ha fatto. Ha fatto un grande lavoro negli ultimi sette anni e considerando che è arrivato da giovane per gestire l’Inter, ha fatto un lavoro fantastico. Se vuole vendere, allora sì, noi saremmo certamente interessati. Non voglio dire di più ora, ho grande rispetto per lui e il suo lavoro e non voglio disturbarlo. Specialmente ora dove il club si sta concentrando sulla finale di Champions League. Non voglio creare distrazioni non necessarie. Come detto, se vuole vendere, saremmo sicuramente interessati».

PRONOSTICO FINALE – Infine Zilliacus ci ha anche rivelato il suo pronostico per la finale di Champions League: «Quando ero a San Siro per la semifinale sono rimasto impressionatissimo dal modo di giocare. Tatticamente molto buono. Il tecnico è stato bravissimo a neutralizzare Leao e Giroud, un attacco pericoloso. Quanto ho visto Lautaro Martinez e Lukaku giocare insieme, anche loro mi hanno anche impressionato. Credo che ci siano grandi chance. Se possono neutralizzare l’attacco del Manchester City. L’Inter segnerà e se riuscirà a difendere bene può farcela. Il mio pronostico è una vittoria per 2-1».

Si ringrazia Thomas Zilliacus per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Ivan Vanoni) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.