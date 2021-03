Zhang vuole restare presidente dell’Inter ma occhio ai soldi dei nuovi fondi

Steven Zhang (Photo by Claudio Villa/Getty Images via OneFootball)

Zhang sta provando in tutti i modi a tenersi stretto il suo posto ai vertici dell’Inter sebbene la situazione finanziaria di Suning non lo permetta. I nuovi fondi interessati alle quote nerazzurre possono far cambiare idea a Nanchino

PRESIDENZA IN BILICO – La negoziazione tra Suning e BC Partners va avanti anche se manca ancora la risposta della proprietà cinese al fondo inglese. Oggi nella trattativa si sono inseriti prepotentemente anche gli americani di Fortress Investiment Group e soprattutto i sauditi di Public Investment Fund (vedi articolo), che possono far cambiare idea a Steven Zhang a suon di milioni. Nonostante le difficoltà, la volontà di Suning è continuare a restare a capo dell’Inter trovando delle alternative, ovvero nuovi partner. Infatti l’intenzione di Zhang è rimanere presidente della società nerazzurra. Riuscirà nel suo progetto oppure i milioni offerti dai nuovi possibili acquirenti potrebbero fargli cedere subito addirittura la maggioranza? Il tempo stringe e l’ultima parola sull’Inter spetterà al padre Jindong, sicuramente meno “sognatore” del figlio Steven.