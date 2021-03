Inter, dopo BC Partners due nuove strade: Fortress e un fondo arabo

Zhang Jindong e Steven (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images via OneFootball)

Inter, non solo BC Partners. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset” due nuovi fondi sarebbero interessati alla società nerazzurra: il fondo americano Fortress e Saudi Public Investment Fund, fondo arabo.

NUOVI FONDI – Inter, Suning a lavoro per il bene della società, dialoga da tempo ormai con diversse società interessate. In particolare BC Partners, con le parole ieri del manager Nikos Stathopoulos (vedi QUI) uscito finalmente allo scoperto. Gli attuali proprietario dell’Inter valutano se appoggiarsi a un partner di minoranza o cedere il controllo del club nerazzurro. Dopo il fondo londinese BC Partners, secondo quanto riportato da “Sportmediaset” si aprono due nuove strade per il club nerazzurro: un fondo americano chiamato “Fortress” e uno arabo chiamato “Saudi Public Investment Fund“.

DUE STRADE – Il gruppo americano offre una soluzione ibrida alla famiglia Zhang, cioè formata da una parte “equity” e una in finanziamento (attraverso bond). Il fondo arabo invece, sarebbe presieduto da Mohammad bin Salman. Il membro della famiglia reale saudita si sarebbe fatto avanti per immettere liquidità nella società.

