Zhang non vuole vendere l’Inter, una parola d’ordine! Ma i problemi restano

Zhang ha ribadito la sua volontà di non vendere l’Inter. Il presidente nerazzurro, nonostante i vari problemi economici, non ha alcuna intenzione di lasciare il club

ANDARE AVANTI − Steven Zhang non vuole assolutamente lasciare l’Inter. Il presidente cinese ha ribadito la sua volontà di tenere il club nerazzurro proseguendo sempre attraverso la sola e unica parola d’ordine: virtuosismo. Come riportano i colleghi di Sport Mediaset, nonostante i problemi finanziari legati ai 250 milioni da dare ad alcuni creditori e al gravoso prestito di 375 milioni di Oaktree, Zhang sta al momento rifiutando qualsiasi ipotesi di cessione. L’Inter è alla ricerca di competitività e sostenibilità. Due elementi ben noti in questo mercato estivo con il ritorno di Lukaku e la decisione di non affondare per Dybala e Bremer.