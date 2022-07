Acerbi, l’Inter lo valuta per la difesa: arriva un indizio di mercato da Sarri

Francesco Acerbi è finito nel mirino dell’Inter che potrebbe portarlo a Milano come difensore di scorta al posto di Ranocchia partito per Monza. Intanto, arriva un indizio di mercato

INDIZIO − Acerbi non è partito per il ritiro in Germania con la Lazio. Maurizio Sarri lo ha escluso insieme al centrocampista Akpa Akpro. Il difensore, classe 1988, è finito nel mirino dell’Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un difensore dopo l’addio verso Monza di Andrea Ranocchia. Il 34 enne potrebbe diventare una soluzione abbordabile visto anche il costo di cartellino intorno ai quattro milioni di euro. Cifre nettamente più basse rispetto ai quasi 20 di Nikola Milenkovic. La sua esclusione dal ritiro è un’ulteriore fattore di come la sua avventura alla Lazio stia ormai per concludersi.