Sabatini: «Inter e Juventus con difetti. Lukaku per Dzeko? Ho dei dubbi»

Sandro Sabatini, in collegamento su Si gonfia la rete, ha parlato del campionato e delle squadre favorite in partenza, Inter e Juventus. Ma il giornalista nota dei difetti, in particolare sullo switch Lukaku-Dzeko

DIFETTI − Sabatini nota dei difetti sia all’Inter che alla Juventus: «Inter e Juventus in pole per lo Scudetto? Le quote dei bookmakers sono molto indicative, fatte da previsioni di professionisti. In verità io trovo dei difetti anche in entrambe le squadre. Se tu sostituisci Edin Dzeko con il miglior Romelu Lukaku è un conto, ma se il belga deve giocare per forza perché si deve riprendere è altro. Sulla Juventus, invece, Gleison Bremer sostituisce Giorgio Chiellini e giocherà con Leonardo Bonucci, ma Bonucci è da due o tre anni che ha problemi».