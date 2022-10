Zanetti: «Sapevamo fosse girone difficile ma noi siamo l’Inter! Si va avanti»

Zanetti non nasconde la sua felicità per il grande traguardo raggiunto dall’Inter. I nerazzurri hanno staccato il pass per gli ottavi di Champions League. Pupi al settimo cielo

ORGOGLIOSO − Il vicepresidente nerazzurro, Zanetti, non nasconde il suo interismo per la grande impresa dei ragazzi di Simone Inzaghi. Qualificazione raggiunta nel girone più complicato di tutta la Champions League. Pupi con un post su Instagram scatena la gioia e l’orgoglio dei tifosi dell’Inter: «Si va avanti!!!! Sapevamo di avere un girone difficile, ma noi siamo l’Inter!!!!».