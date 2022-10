FOTO – Skriniar sulla vittoria dell’Inter in Champions League: «Squadra!»

Skriniar, subito dopo la vittoria dell’Inter contro il Viktoria Plzen, pubblica un nuovo post sui propri profili social. Il difensore nerazzurro ha indossato di nuovo la fascia da capitano nel match di Champions League.

TEAM – Milan Skriniar interpreta al meglio il ruolo di capitano in Inter-Viktoria Plzen (vedi focus). Il difensore nerazzurro, con al braccio la fascia per via dell’assenza in campo di Samir Handanovic, aiuta i suoi compagni a raggiungere la qualificazione agli ottavi di Champions League. Al termine del match lo slovacco pubblica una nuova foto sul proprio profilo Instagram. Una sola parola, che dopo la vittoria acquisisce un grande significato, segue lo scatto: «Squadra».

Oltre ai tre punti, validi per il passaggio del turno, c’è un altro dato positivo per l’Inter. Dopo i tre pesanti gol subiti dalla Fiorentina, contro il Viktoria Plzen i nerazzurri ritrovano di nuovo il clean sheet.