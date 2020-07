Zanetti: “Rangers e Bayer? Prima il Getafe! Europa League prestigiosa”

Zanetti ha commentato il sorteggio del tabellone di Europa League per l’Inter (vedi articolo), che il 5 agosto sfiderà in gara secca il Getafe (QUI date e orari). Il vice presidente nerazzurro dice la sua anche sul nuovo format della competizione. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Inter TV”

PRESTIGIO – Javier Zanetti, dopo aver rilasciato una breve dichiarazioni ai microfoni della UEFA (vedi articolo), commenta il sorteggio di Europa League ai microfoni di “Inter TV”: «Bayer Leverkusen e Glasgow Rangers? Sono due squadre che abbiamo affrontato in passato e in diversi momenti, ma prima dobbiamo superare il turno in una partita molto difficile contro il Getafe. Il nuovo format dell’Europa League? Penso che dopo tutto quello che è successo a livello mondiale, già sia positivo il fatto di poter concludere questa competizione. Dobbiamo essere pronti e per questo ci prepareremo al meglio. Sono tutte squadre difficili e per questo è una competizione prestigiosa, dove vogliamo arrivare in fondo».