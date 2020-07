FOTO – Inter, Esposito cambia agente. Pastorello: “Benvenuto in famiglia”

Esposito cambia agente ed entra a far parte della scuderia di Federico Pastorello, che lo annuncia direttamente su Instagram. Pastorello cura gli interessi di altri tre nerazzurri: Lukaku, Candreva e Handanovic. Di seguito l’annuncio

CAMBIO – Sebastiano Esposito dovrebbe presto rinnovare con l’Inter che molto probabilmente deciderà di mandarlo in prestito in un altro club affinché possa giocare con maggior continuità. Nel frattempo il giovanissimo attaccante nerazzurro ha cambiato agente, entrando a far parte della scuderia di Federico Pastorello: “Benvenuto nella nostra famiglia”, scrive su Instagram il noto agente.