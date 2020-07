Europa League, calendario fase finale: date, orari e sedi da Inter-Getafe

L’Europa League, in tarda mattinata, ha conosciuto il programma della fase finale a seguito del sorteggio (vedi articolo). L’UEFA ha appena comunicato il calendario: ecco le date, gli orari e le sedi delle partite. Inter-Getafe e Siviglia-Roma saranno gli unici ottavi di finale da subito in gara secca e campo neutro in Germania.

EUROPA LEAGUE – CALENDARIO OTTAVI DI FINALE

Copenaghen-Istanbul Basaksehir (andata 0-1) mercoledì 5 agosto ore 18.55

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg (andata 2-1) mercoledì 5 agosto ore 18.55

Inter-Getafe mercoledì 5 agosto ore 21, Gelsenkirchen

Manchester United-LASK (andata 5-0) mercoledì 5 agosto ore 21

Bayer Leverkusen-Rangers (andata 3-1) giovedì 6 agosto ore 18.55

Siviglia-Roma giovedì 6 agosto ore 18.55, Duisburg

Basilea-Eintracht Francoforte (andata 3-0) giovedì 6 agosto ore 21

Wolverhampton-Olympiakos (andata 1-1) giovedì 6 agosto ore 21

CALENDARIO FASE FINALE EUROPA LEAGUE

QUARTI DI FINALE

3 Vincente Inter/Getafe-Vincente Rangers/Bayer Leverkusen lunedì 10 agosto ore 21, Dusseldorf

2 Vincente LASK/Manchester United-Vincente Istanbul Basaksehir-Copenaghen lunedì 10 agosto ore 21, Colonia

4 Vincente Olympiakos/Wolverhampton-Vincente Siviglia/Roma martedì 11 agosto ore 21, Duisburg

1 Vincente Wolfsburg/Shakhtar Donetsk-Vincente Eintracht Francoforte/Basilea martedì 11 agosto ore 21, Gelsenkirchen

SEMIFINALI

1 Vincente quarto di finale 4-Vincente quarto di finale 2 domenica 16 agosto ore 21, Colonia

2 Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 1 lunedì 17 agosto ore 21, Dusseldorf

FINALE

Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2 venerdì 21 agosto ore 21, Colonia