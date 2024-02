Zanetti: «Inter è famiglia! Juventus? Arriviamo bene. Poi Simeone»

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato del suo straordinario legame con l’Inter. Poi qualche parolina su questioni di campo tra Juventus e Atletico Madrid di Simeone.

FAMIGLIA − Javier Zanetti a ‘Stasera c’è Catellan su Rai 2‘, sul suo amore per i colori nerazzurri: «A 41 anni, dopo tanti anni di carriera e di corse, era arrivato il momento di smettere e andare dietro la scrivana. Ma è stata una scelta mia e consapevole. In Arabia? Sinceramente non ci avrei pensato. Stando all’Inter ho avute richieste di tante squadre top in Europa. Ma l‘Inter per me è famiglia, è un sentimento. Davanti al lato economico, ho messo anche l’affetto e il rapporto familiare».

SCUDETTO E CHAMPIONS LEAGUE − Zanetti su due sfide di grande rilevanza: «Juventus? Sappiamo che sarà una partita importante, come tutte, perché è un campionato molto equilibrato. Entrambe siamo arrivate bene, prepareremo questa partita come prepariamo le altre. Simeone? Ci sentiamo spesso, per lui sarà una bella sorpresa perché ritornerà a San Siro per la prima volta contro l’Inter. Conoscendolo, avrà una grande emozione».

LEGAME − Poi Zanetti sul rapporto Italia-Argentina: «Prima che arrivassi io in Italia c’era Batistuta, Balbo, Simeone, prima c’erano Maradona, Pasculli. Ci lega la passione, la maniera di vivere il calcio e l’amore per questo sport. Tante cose in comune. Dopo che siamo arrivati in Italia mi sono reso conto che siamo molto simili».