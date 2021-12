Zanetti: «Inter, con questa mentalità andiamo lontano! Merito di Inzaghi»

Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del ventesimo anniversario della Fondazione Pupi. Il vice presidente dell’Inter, oltre a parlare del Liverpool, ha lodato il lavoro di Inzaghi e della squadra, attualmente prima in classifica. Di seguito le sue dichiarazioni

STORIA – Javier Zanetti parla del sorteggio di Champions League che ha assegnato il Liverpool all’Inter: «C’è rammarico per quello che è successo ma penso che affronteremo una grande squadra, tutti conosciamo la forza del Liverpool. Però anche l’Inter è una società gloriosa, con una grande storia e avremo tempo e modo per preparare la partita nel migliore dei modi. Io penso che siamo in grado di affrontare una squadra in questa competizione prestigiosa fatta di dettagli».

MENTALITÀ – Zanetti parla anche dell’ottimo momento in Serie A, dove l’Inter è prima in classifica: «Sappiamo che il campionato è ancora lungo, noi crediamo in tutto quello che stiamo facendo e il merito è del mister e di questo gruppo di ragazzi consapevoli di essere forti e lo dimostrano domenica dopo domenica. Dobbiamo affrontare tutte le partite con questa mentalità e andiamo lontano. Questa squadra gioca vene, ti fa divertire e questo è il merito del mister e dello staff che lavora per migliorare sempre. Tutti si sentono coinvolti è questo significa tanto».