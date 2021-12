Plastino: «Marotta miglior acquisto Inter ultimi 20 anni. Brozovic inventato»

Michele Plastino, in collegamento su Sky Sport 24, ritiene Marotta determinante per la crescita dell’Inter. Su Brozovic, i nerazzurri si sono inventati un regista

TOP − Plastino elogia il lavoro di Marotta e le capacità di Brozovic: «In apparenza c’è l’idea di maggior fruibilità di gioco. Negli ultimi 20 anni, il miglior acquisto dell’Inter è stato prendere Beppe Marotta, tra i dirigenti top in Europa. Parte tutto da lui in estate, lui è il manico dopo l’addio di Conte e Lukaku. La testa conta tanto, Simone Inzaghi dirà ai suoi che il Liverpool è favorita ma se riuscissero a batterlo allora potrebbero fare tutto. Queste cose contano nel calcio. L’Inter si è inventata Brozovic regista, la Juventus sono anni che cerca il nuovo Pirlo e non ha fatto sforzi per trovarlo».