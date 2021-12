Zanetti: «Tifosi felici, l’Inter gioca bene! Scudetto? Dobbiamo difenderlo»

Zanetti, a margine del ventesimo anniversario della Fondazione Pupi, dopo aver parlato dei grandi meriti di Inzaghi (vedi articolo) svela quanto fosse fiducioso anche dopo l’addio di Conte. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di sportmediaset.it

FIDUCIA – Javier Zanetti va un attimo oltre il calcio, parlando della ripartenza generale dopo la pandemia da COVID-19: «E’ un primo passo questa ripartenza, speriamo che vada tutto meglio. Sappiamo che ancora la situazione è complicata però abbiamo fiducia che tutto possa andare nel verso giusto. Se pensavo a un’Inter così forte? Sì, pensavo potesse confermarsi perché la squadra è stata completata con diverse alternative. Il mister lo conoscevo da avversario quando allenava la Lazio e mi è sempre sembrata una persona intelligente, lo sta dimostrando. Fa veramente piacere vedere giocare la squadra, uscendo da San Siro domenica vedevo gli interisti molto felici perché questa squadra gioca davvero molto bene».

RISORSE – Zanetti parla poi della capacità di Simone Inzaghi di sfruttare al meglio le caratteristiche dei suoi giocatori e chiude parlando di scudetto: «La spensieratezza arma in più? Io penso che Inzaghi stia sfruttando al meglio tutte le caratteristiche dei giocatori che ha. Abbiamo tante alternative, tutti si sentono coinvolti e questo per una grande squadra vuol dire tanto. Scudetto? Dobbiamo difenderlo e lo stiamo dimostrando, la squadra ci crede ed è consapevole della sua forza ma ci sono avversari come Milan, Napoli e Atalanta che ci credono ed è giusto che sia così. Vediamo come andrà a finire».