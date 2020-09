Zanetti: “Acquisti Inter? Situazione complicata. No a James Rodriguez”

Zanetti ha proseguito il suo lungo intervento con El VBar Caracol, su Radio Caracol in Colombia: il vice president dell’Inter, dopo aver parlato fra le altre cose di Lautaro Martinez (vedi articolo), si è soffermato sul calciomercato. Smentita per le voci su James Rodriguez, destinato all’Everton.

PROGETTO A MEDIO TERMINE – Javier Zanetti spiega come l’Inter vuole tornare a vincere: «Antonio Conte ha una grande cultura del lavoro. Ha valorizzato moltissimo i nostri giocatori, la squadra. L’Inter non raggiungeva una finale europea dal 2010, quando abbiamo vinto la Champions League. Siamo stati protagonisti in campionato e in Coppa Italia: ora cerchiamo la continuità, e questo Conte lo garantisce. Vedo come lavora con il suo staff e mi piace, perché è un bel progetto con gente capace che ha una visione ben precisa. Questo è quello che cerchiamo: è una questione di tempo, non si vince dall’oggi al domani. Vincere è molto difficile, soprattutto costruendo una squadra con continuità. Questo è il cammino che abbiamo scelto, speriamo che presto i risultati arrivino».

IL PASSATO VINCENTE – Zanetti torna indietro di dieci anni: «Con José Mourinho ho un’ottima relazione. Nei suoi due anni all’Inter abbiamo vinto tutto, manterrò quei ricordi per sempre. La chiave è stata costruire un grande gruppo: tutti, prima che giocatori, erano uomini. Poi eravamo nel miglior momento della nostra carriera, con Mourinho come guida abbiamo potuto raggiungere il Triplete, l’unica squadra italiana che c’è riuscita. Sono stati due anni molto competitivi, con grande pressione, ma con una squadra d’esperienza che ha saputo gestire le situazioni e questo ci ha aiutati».

MERCATO COMPLICATO – Zanetti preferisce non fare nomi a una domanda sui possibili acquisti dell’Inter: «Il mercato è appena iniziato, stiamo vedendo quali giocatori possono essere ideali per la nostra rosa. Torneremo ad allenarci da lunedì prossimo, da lì analizzeremo bene quale tipo di giocatori potranno arrivare. Sappiamo che c’è una situazione complicata, visto quello che stiamo vivendo il club economicamente deve prendere delle precauzioni, però l’intenzione è quella di tornare a essere protagonisti».

NIENTE DI VERO – Zanetti, in chiusura, rispedisce al mittente le voci su James Rodriguez all’Inter: «In nessun momento abbiamo avuto come idea quella di prenderlo. Questo non vuol dire che non sia un grandissimo giocatore: ha grandi qualità, sono sicuro che farà molto bene all’Everton. Abbiamo Alexis Sanchez e Lautaro Martinez: i sudamericani, nel calcio europeo, rendono molto. Arrivano calciatori di grande personalità, per questo le squadre si interessano tanto a questo tipo di giocatori».