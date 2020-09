Borja Valero non più all’Inter, ma resta in...

Borja Valero non più all’Inter, ma resta in Serie A? Tre richieste e un sogno

Borja Valero

Borja Valero da quarantotto ore non è più un tesserato dell’Inter, complice la scadenza del contratto. Il centrocampista spagnolo, però, potrebbe lo stesso proseguire la sua carriera in Serie A. Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha segnalato tre squadre (più una) su di lui.

PERMANENZA IN ITALIA – Borja Valero ha concluso da due giorni la sua esperienza triennale con l’Inter. Il centrocampista spagnolo, secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ha un sogno: tornare alla Fiorentina, club che l’ha portato in Italia nel 2012. Nel frattempo, dalla Serie A, sono altri tre i club che si sono mossi per prenderlo a parametro zero: si tratta di Genoa, Parma e Verona. A breve è attesa una risposta dal giocatore, che dovrebbe quindi rimanere in Italia per la stagione 2020-2021.