Kanté dipende dalle cessioni dell’Inter, altro che Ausilio! Vidal al 97% – SI

Photo 183390664

Kanté è il sogno di mercato di Conte ma per l’Inter non sarà facile acquistarlo. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – non sposa la versione di Ausilio e dà una possibilità al grande colpo. In arrivo a Milano non solo Vidal

CESSIONI VITALI – Il mercato nerazzurro, fatto di occasioni e sorprese, per Alfredo Pedullà può stupire positivamente: «L’Inter ha chiuso Aleksandar Kolarov (Roma) e prenderà Arturo Vidal (Barcellona), al 97%! Dico così per mantenere il 3% di pathos inutile (ride, ndr). Oltre a questi non c’è un nome secco per il centrocampo nerazzurro. N’Golo Kanté (Chelsea) è in cima alla lista di Antonio Conte, ma io non credo a ciò che dice Piero Ausilio (vedi dichiarazioni, ndr). Vediamo prima cosa succede con le cessioni…». Pedullà non pone fine ai sogni nerazzurri per arrivare al centrocampista francese.