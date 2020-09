Messi, quale scenario col Barcellona? Dall’Argentina una nuova opzione

Messi da poco più di una settimana ha comunicato al Barcellona l’intenzione di andare via, ribadita anche nel pomeriggio dal padre al presidente Bartomeu (vedi articolo). Secondo il giornalista della TV argentina TyC Sports Martin Arevalo, però, ci sarebbe un nuovo scenario da tenere in considerazione.

LO SGARBO FINALE? – Fra Lionel Messi e il Barcellona ci sarebbe un nuovo scenario: andare a scadenza di contratto. Secondo quanto riporta Martin Arevalo, giornalista argentino di TyC Sports, nel giovedì appena iniziato arriverà la decisione finale della Pulga. Ieri il padre ha detto al presidente Josep Maria Bartomeu che non ha intenzione di rimanere, ma la società è altrettanto ferma su un punto: non vuole venderlo. Per questo si potrebbe verificare una nuova ipotesi: l’argentino rimarrebbe sino a giugno del 2021, data della scadenza del contratto. Questo, di conseguenza, lo porterebbe ad andare via a parametro zero fra un anno, senza più cavilli burocratici da rispettare. Per il Barcellona, ovviamente, perderlo a parametro zero sarebbe un’onta difficile da superare. A breve sarà lo stesso Messi a comunicare la decisione: forse già entro ventiquattro ore.