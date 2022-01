VIDEO IN − Zhang lascia la sede dell’Inter: terminato il summit dirigenziale

È terminato l’incontro tra il presidente Steven Zhang e la propria dirigenza. Come già documentato grazie al nostro inviato Roberto Balestracci (vedi articolo), è stata un’occasione buona per fare un punto sulla situazione Inter

SUMMIT TERMINATO − Il Presidente dell’Inter Steven Zhang insieme ai dirigenti Dario Baccin, Piero Ausilio e Alessandro Antonello hanno lasciato la sede nerazzurra. Come riportato qualche ora fa dal nostro inviato di Inter-News.it sul posto, Roberto Balestracci, il primo incontro del 2022 è stato molto utile per dibattere su alcuni importanti temi. Tra questi rientra, il capitolo mercato con l’argomenti rinnovi dirigenziali e tecnici in primo piano. Ovviamente, però, la testa è già a mercoledì 12 gennaio per la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus.