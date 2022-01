Zhang in sede, ma ancora niente rinnovi Inter. Gli aggiornamenti – IN

L’Inter prepara la sfida alla Juventus di mercoledì sera ma intanto la presenza del presidente Steven Zhang a Milano è importante. Il numero uno nerazzurro è rimasto tutto in giorno in sede ma non si è parlato di rinnovi.

NOVITÀ – Come detto l’Inter ha una partita importantissima fra due giorni contro la Juventus, la Supercoppa italiana. Oggi il presidente Steven Zhang, a Milano per seguire la squadra, è rimasto tutto il giorno nella sede in Viale della liberazione. Come molti pensavano però non ha parlato di rinnovi contrattuali con la dirigenza, o almeno con una parte di essa. Piero Ausilio e Dario Baccin infatti, come raccolto dalla nostra redazione, sono rimasti nella sede dell’Inter per pochissimo tempo, una quindicina di minuti. Il pomeriggio poi i due dirigenti lo hanno trascorso ad Appiano gentile al fianco della squadra nerazzurra in vista della sfida alla Juventus.dunque i due non hanno parlato oggi di rinnovi di contratto che sembrano però essere una formalità che nei prossimi giorni potrebbe arrivare.