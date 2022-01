Biasin: «Brozovic? A giorni rinnovo. Bremer se de Vrij via, vice Perisic…»

Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato dell’Inter parlando di vari giocatori tra cui Brozovic. Poi qualche battuta anche su Bremer e su un possibile vice Perisic

RINNOVO BROZOVIC − Biasin sul contratto del croato: «È la prima cosa da sistemare ora. Ribadisco il concetto, i tifosi devono stare tranquilli e sereni. L’annuncio è questione non dico di ore, ma di giorni sì. È l’unica cosa importante in questo mercato».

BREMER − Poi Biasin fa il punto su Bremer: «Se arriva è perché de Vrij va via. L’olandese, assistito da un certo Mino Raiola, al momento non ragiona sul rinnovo del contratto. L’Inter, però, non ha ansia, il difensore è una delle cose che vuole fare la prossima estate».

VICE PERISIC − Infine, Biasin ha parlato di un possibile rinforzo imminente: «Al momento c’è ed è Dimarco. Il problema è che fa contemporaneamente anche il vice Bastoni e non è possibile. Visto che Kolarov non gioca, l’Inter ragiona anche in questo senso, ma non mi concentrerei molto su questa figura. Ora magari potrebbe arrivare un giocatore di riempimento, in attesa di prenderne un altro in estate. Come Kostic per fare un esempio».

Fonte: Calciomercato.it