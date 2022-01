VIDEO – Caicedo al CONI per la seconda parte delle visite mediche

Caicedo dopo aver effettuato la prima parte delle visite mediche all’Humanitas (vedi articolo) è arrivato in questi minuti al CONI per sottoporsi alla seconda parte delle visite, per l’idoneità sportiva. Di seguito il video fatto dal nostro inviato.

VISITE MEDICHE – Caicedo è arrivato in questi minuti al CONI per effettuare la seconda parte delle visite mediche con l’Inter, quelle per l’idoneità sportiva. Come per Robin Gosens ieri, nella giornata di oggi anche la possibile firma sul contratto e poi l’annuncio ufficiale. Presto nuovi aggiornamenti.

Caicedo pronto per le visite mediche, questo il video fatto dall’inviato di Inter-News.it, Roberto Balestracci.