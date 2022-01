Inter, nuovo bond emesso accolto positivamente dai mercati: i dettagli – TS

L’Inter, di recente, ha emesso un nuovo bond (qui i dettagli). Secondo quanto riportato dal Tuttosport, i mercati hanno risposto bene alla manovra finanziaria del club nerazzurro

RISPOSTA – L’Inter ha già chiuso le sottoscrizioni al nuovo bond emesso di recente. Il collocamento è stato effettuato presso la Borsa di Lussemburgo. Il tasso di interesse a cui è stato piazzato si attesta sul 6,75 %. Più alto degli interessi del precedente bond, che si attestava al 4,85 %, a causa della pandemia e della situazione finanziaria dell’Inter, che ha chiuso con un grosso passivo l’ultimo bilancio. In casa nerazzurra però, sottolinea il Tuttosport, c’è soddisfazione per la risposta dei mercati che, in 72 ore, hanno coperto l’offerta.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi