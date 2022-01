Caicedo all’Humanitas per le visite mediche con l’Inter: poi la firma

Felipe Caicedo è arrivato in questi minuti all’ospedale Humanitas di Rozzano per effettuare le visite mediche con l’Inter. In giornata arriverà anche la firma sul nuovo contratto.

VISITE MEDICHE – Felipe Caicedo in questi minuti è arrivato all’ospedale Humanitas di Rozzano per cominciare le visite mediche di routine. Oggi inizierà ufficialmente la sua nuova avventura all’Inter, ricordiamo che l’attaccante ecuadoregno si trasferirà con la formula del prestito in nerazzurro. Dopo le visite mediche in giornata arriverà anche la firma sul contratto e, presumibilmente, anche l’ufficialità.