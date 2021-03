Vidal, stimati i tempi di recupero per rivederlo in campo: l’Inter ha una strategia

Vidal starà fuori un po’ ma perderà meno partite del previsto. Come riportato da “Sky Sport”, la strategia dell’Inter è studiata al dettaglio per limitare l’assenza del cileno agli ordini di Conte

TEMPI OTTIMIZZATI – La notizia del giorno in casa nerazzurra è senza dubbio l’operazione che domani farà Arturo Vidal (vedi comunicato). Una scelta non casuale. I tempi di recupero sono stati stimati in circa 25 giorni, necessari per permettere al centrocampista cileno di tornare – successivamente – al top della condizione, come richiesto da Antonio Conte. In questo periodo, infatti, ci sarà la sosta per le nazionali, che verrà sfruttata per ottimizzare i tempi del rientro. Per questo motivo l’Inter, in virtù della pausa in mezzo, ha accelerato la scelta di far andare Vidal sotto i ferri. Il centrocampista cileno salterà sicuramente i due impegni pre-sosta (Torino e Sassuolo) e potrà tornare in campo a metà aprile, tra Bologna e Napoli. Magari la data giusta sarà la partita in casa contro il Cagliari.