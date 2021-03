Pellegatti: Â«Handanovic da togliere all’Inter, altro che Icardi! Ritrovato oraÂ»

Pellegatti: «Handanovic da togliere all’Inter, altro che Icardi! Ritrovato ora»

Carlo Pellegatti

Pellegatti – giornalista sportivo e tifoso milanista -, intervenuto come ospite a “Pomeriggio Sky Sport 24” su Sky Sport 24, dice la sua su Handanovic, che oggi è tornato a essere al centro del mondo Inter per le sue parate. E lo fa scomodando un uomo-derby come Icardi

NEMICO NUMERO UNO – Importante attestato di stima per il portiere nerazzurro, perché arriva da Carlo Pellegatti, probabilmente ancora “scottato” dall’ultimo derby perso dal Milan anche a causa delle parate del capitano avversario: «Quando mi chiedevano quale giocatore togliere all’Inter prima di ogni derby, io andavo controcorrente dicendo sempre Samir Handanvoic anziché Mauro Icardi come tutti. Uno dei migliori portieri della Serie A? Non solo, di più! Handanovic a quei tempi era tra i migliori portieri d’Europa. La fortuna dell’Inter oggi è aver ritrovato l’Handanovic vero proprio nel momento decisivo. E poi, quando stai bene fisicamente e sei in forma, quella palla di Theo Hernandez nel derby esce di tanto così…». Questo il pensiero di Pellegatti, che non nasconde tutta la sua stima per Handanovic, dato che i gol segnati da Icardi al Milan non possono mica essere dimenticati…