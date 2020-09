Vidal, primo contatto Inter: saluto lampo ad Appiano, poi firma – Sky

Arturo Vidal Barcellona

Arturo Vidal è arrivato a Milano e presto sarà ufficialmente un giocatore dell’Inter. Il centrocampista cileno dopo aver svolto le visite mediche (leggi qui) è passato ad Appiano Gentile per salutare Conte e i suoi futuri compagni, nel pomeriggio firmerà il contratto. Il punto di Matteo Barzagh per “Sky Sport 24”

VISITA LAMPO, POI FIRME – Vidal, dopo aver svolto le visite mediche, si è concesso una visita lampo ad Appiano Gentile. Nel pomeriggio la firma sul contratto: «In questo momento è appena passato ad Appiano Gentile per fare un saluto veloce, sta per tornare in albergo per riposare poi nel pomeriggio firmerà il contratto con l’Inter. Poi domani potrà anche allenarsi, intanto sta prendendo la misura col suo nuovo ambiente».