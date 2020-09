Vidal-Inter, visite terminate all’Humanitas: attesa per le firme

Arturo Vidal Barcellona

Dopo aver terminato le visite mediche al CONI, Arturo Vidal ha concluso anche quelle all’Humanitas: si attendono le firme sul contratto che lo legherà all’Inter

AGGIORNAMENTO – Arturo Vidal ha concluso la seconda parte di visite mediche all’ospedale Humanitas di Rozzano. Il centrocampista cileno ora dovrebbe tornare in albergo per pranzare e poi, nel corso delle ore pomeridiane, recarsi nella sede dell’Inter per firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro.