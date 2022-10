Valeri ‘paga’ Fiorentina-Inter: arbitro fermato! Ecco quante giornate salterà

Paolo Valeri, arbitro di Fiorentina-Inter, è finito nel mirino delle critiche dopo alcuni episodi arbitrali durante la grande dell’Artemio Franchi. Arriva la sospensione dall’AIA

SOSPENSIONE − Valeri ‘paga’ l’arbitraggio di Fiorentina-Inter. Per lui, come riporta la Domenica Sportiva, un turno di stop. Il fischietto di Roma 2 è finito nel mirino delle critiche in particolare per l’episodio del mancato cartellino rosso a Federico Dimarco nel rigore del momentaneo 1-2. Né l’arbitro né il Var hanno giudicato da espulsione la grave entrata del laterale dell’Inter ai danni di Giacomo Bonaventura. Contatto di gioco normale invece quello fra Edin Dzeko e Milenkovic per il quarto gol nerazzurro.