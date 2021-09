UFFICIALE – Inter, Antonello eletto nell’executive board dell’ECA

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, è stato eletto nell’executive board dell’ECA. Il dirigente nerazzurro era l’unico candidato italiano

UFFICIALE – L’Inter, dopo aver ritrovato il posto all’interno dell’ECA, dopo il terremoto SuperLega, ritrova anche un rappresentante all’interno del board dell’associazione europea dei Club. Alessandro Antonello, infatti, è stato eletto all’interno del board dell’ECA: l’amministratore nerazzurro prenderà, virtualmente, il posto di Steven Zhang. Di seguito le congratulazioni dell’ECA, attraverso un comunicato apparso su Twitter.

Congratulations to Alessandro Antonello, CEO @Inter, who has been elected to the ECA Executive Board #ECAGeneralAssembly pic.twitter.com/MCNhh0B6Lt

— ECA (@ECAEurope) September 7, 2021