UFFICIALE – Getafe contro l’Inter in Europa League senza Antunes: la nota

Il Getafe affronterà l’Inter in Europa League senza Antunes. Il club spagnolo e il terzino sinistro ex Roma e Lecce annunciano l’addio anticipato rispetto alla scadenza di contratto del 30 giugno

UNO IN MENO – “Il Getafe e Vitorino Antunes hanno raggiunto un accordo per terminare il contratto che univa il giocatore alla società. Il calciatore portoghese è arrivato nel 2017 e ha giocato 69 partite totali, segnando un gol. Il club gli augura il meglio per il suo futuro e lo ringrazia per la sua professionalità e il suo contributo per il piazzamento più alto in classifica della squadra nella Liga della scorsa stagione”. Il terzino portoghese era in scadenza di contratto al 30 giugno, nessun accordo tra le parti per concludere insieme la stagione oltre quella naturale scadenza. Un giocatore in meno nella rosa che affronterà l’Inter agli ottavi di finale di Europa League ad agosto. Di seguito il tweet del club spagnolo.

OFICIAL | El Getafe CF y Vitorino Antunes han llegado a un acuerdo para dar por finalizado su contrato con la entidad. 👉https://t.co/aYJc2Of1DE pic.twitter.com/VHAsRYi4mK — Getafe C.F. (@GetafeCF) June 18, 2020

Fonte: getafecf.com