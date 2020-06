Conte: “Inter, una cosa positiva! Sanchez in condizione, Eriksen inserito”

Conte ha rilasciato un’intervista ai microfoni del canale cinese PP Sport (QUI una prima parte delle sue dichiarazioni). Il tecnico dell’Inter sottolinea un aspetto positivo dello stop, poi parla di Sanchez ed Eriksen

ANALISI ALLA RIPRESA – Così Antonio Conte: «In quei sette mesi non è che siamo stati proprio fortunati fortunati, perché abbiamo avuto degli infortuni traumatici importanti. Abbiamo perso giocatori che stavano facendo bene per tantissimi mesi. Adesso c’è la possibilità comunque di avere tutta la rosa. Ci ho lavorato sopra, anche Alexis Sanchez adesso è in una condizione buona. Abbiamo potuto lavorare con Christian Eriksen e inserirlo come andava inserito, nella giusta maniera. Metterlo anche al pari sia da un punto di vista tecnico-tattico che fisico con gli altri. Abbiamo lavorato, questo è sicuro. Abbiamo lavorato per cercare di farci trovare pronti ed essere migliori. Penso che in tutte le situazioni bisogna sempre cercare di migliorarsi e alzare l’asticella. Noi anche in questo periodo, se devo trovare una cosa positiva, abbiamo lavorato in funzione di questo. Di rendere migliore l’Inter ».