Perisic, Bayern Monaco convinto del riscatto. Inter tranquilla – TMW

Condividi questo articolo

Ivan Perisic è vicino a perde posizioni nella corsa al ruolo di vice Handanovic all’Inter. “TuttoMercatoWeb” riferisce alcuni aggiornamenti sulla strategia della dirigenza nerazzurra nel reparto portieri

RISCATTO – L’Inter è convinta che il Bayern Monaco riscatterà Ivan Perisic. Secondo quanto riferito da “TuttoMercatoWeb”, infatti, il croato ha convinto la dirigenza del club bavarese a riscattarlo dai nerazzurri. Si tratta adesso sulla cifra: il Bayern Monaco vorrebbe uno sconto sui 20 milioni pattuiti in estate, per imbastire una trattative sullo stile Icardi-PSG, dove l’Inter ha concesso uno “sconto” al club francese. Da Milano non arrivano chiusure: tra domanda ed offerta balla qualche milioni, nei prossimi giorni si cercherà di trovare un accordo che accontenti tutte le parti.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessandro Rimi