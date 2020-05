Tonali, piano Inter: cessione Icardi, poi assalto. Offerta pronta – SM

Condividi questo articolo

Il mercato dell’Inter passerà dalla cessione di Mauro Icardi. Secondo “Sportmediaset”, dopo l’acquisto da parte del Psg, che chiede uno sconto, i nerazzurri partiranno all’assalto di Sandro Tonali: l’offerta per il Brescia è pronta

INCASTRO – La cessione di Mauro Icardi al Psg scatenerà l’effetto domino del mercato dell’Inter. Leonardo ha tempo fino al 31 maggio per riscattare l’argentino a 70 milioni, ma ha già fatto capire di volere uno sconto. Marotta chiede di rispettare gli accordi, ma con i mancati riscatti di Joao Mario e Ivan Perisic è pronto a venire incontro ai francesi. E, una volta sistemato Icardi, partirò all’assalto per Sandro Tonali. L’offerta al Brescia è pronta: 5 milioni di prestito, 30 per il riscatto con 5 bonus. Oltre a Sebastiano Esposito, in prestito al club di Cellino.

Fonte: Sportmediaset.