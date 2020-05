Mbuyamba, l’agente: “Inter interessata! Vuole lasciare Barcellona”

Xavier Mbuyamba, difensore classe 2001 del Barcellona B, vuole lasciare la Catalogna. Come ripotato dall’agente, Carlos Barros, ai microfono di Voetbal International, sono tanti i club interessati: tra questi c’è l’Inter

IL PUNTO – Mbuyamba, difensore classe 2001, è arrivato al Barcellona B nell’estate 2019, dopo essere stato a un passo dal Chelsea. Ma la sua avventura in Catalogna sembra già al capolinea: dopo essersi anche allenato con la prima squadra, il suo futuro ai Blaugrana è tutt’altro che sicuro dopo l’emergenza Coronavirus. Lo ha spiegato Carlos Barros, agente del giovane olandese: «L’ambiguità è enorme. Sta arrivando una nuova elezione presidenziale e potrebbe essere che molte nuove persone si uniranno al consiglio. Politicamente la situazione è molto irrequieta e anche sportivamente c’è molta divisione. Se anche Ansu Fati può andare in prestito… Come puoi sfondare come talento?»

PRETENDENTI – Ecco che Mbuyamba non esclude l’idea di un addio. Ha proseguito Carlos Barros: «Quasi tutti i principali club in Europa hanno chiesto di Xavier. Anche il Real Madrid è lì, sono seriamente interessati, ma questa sarebbe ovviamente un’operazione delicata. Juventus e Inter sono interessate, così come i migliori club di Germania e Inghilterra. Il Chelsea ha le carte migliori. Ne abbiamo discusso ampiamente l’anno scorso». C’è anche l’ipotesi Olanda: «L’Ajax è l’unico club nei Paesi Bassi in grado di competere finanziariamente con i migliori club, ma non si gioca solo lì e il passaggio dal Barça B al Jong Ajax non è un’opzione per Xavier. Sotto questo aspetto, l’AZ è una scelta più logica. L’Utrecht ha una partnership con il Barcellona e potrebbe anche essere un’opzione».

Fonte: Voetbal International.