Thuram: «Papà il più critico. Ascolto i consigli di Henry! Retroscena Messi…»

Thuram nella seconda parte della sua intervista su DAZN Heroes, ha parlato del suo ruolo, del rapporto con papà Lilian e i suoi ex compagni di squadra come Fabio Cannavaro e Thierry Henry. Poi un retroscena legato al Barcellona e in particolare la figura di Lionel Messi.

PUNTA ATIPICA – Marcus Thuram ha parlato così del suo “nuovo” ruolo: «L’anno scorso è stato il primo vero anno dove ho giocato da numero 9 tutta la stagione (al Borussia Monchengladbach, ndr). Piero Ausilio mi aveva visto due anni prima e questo vuol dire che mi conosce molto bene. Il mio percorso prima mi ha aiutato a fare il 9 di oggi. Sono un po’ atipico da questo punto di vista: mi piace dialogare con i compagni, muovermi e dribblare. Questo perché prima giocavo più esterno».

IN PASSATO – Thuram racconta dei suoi primi anni di vita in Italia: «Sono andato a scuola a Parma e poi a Torino. Avevo amici e andavo a vedere papà allo stadio. Era bello vivere in Itlaia quando er piccolo. Ho una foto con Federico Chiesa quando eravamo a Parma. Ho un bel rapporto anche con Weah».

GLI INIZI – Thuram parla ancora del padre, e più in generale della famiglia, passando anche dal fratello e l’amore per il calcio: «Quando papà ha vinto il Mondiale con la Francia io avevo un anno. Per me era una cosa normale avere Lilian Thuram come padre, non pensavo a cosa aveva fatto. Lo capisco poi quando sei più grande. Quando papà ha capito che mi piaceva il calcio mi ha iscritto in una scuola di calcio. Io attaccante e mio fratello centrocampista? Nessuno ha mai pensando di fare il difensore. Io volevo rendere la gente felice facendo i gol, i difensori impediscono di far gol (ride, ndr). Guardo le partite con mio padre, che è quello che mi critica di più, è molto severo, ma è meglio così (ride, ndr)».

EX COMPAGNI DEL PADRE – L’attaccante dell’Inter è ancora in contatto con qualche ex compagno di squadra del padre, in particolare una leggenda: «Parlo con Henry tutti i giorni, forse più di papà! Lui da grande ex attaccante può darmi consigli che magari papà non può darmi. Fabio Cannavaro lo chiamo nonno? Lui e mio padre scherzano sempre con me perché dicono che se fossero in campo non mi farebbero giocare, ma io lo chiamo “nonno” perché sono vecchi adesso (ride, ndr). Ronaldo il fenomeno per me era un idolo, da piccolo avevo una coperta di cui non volevo mai separarmi. Un giorno mia madre mi disse: “La prendo e la do a Ronaldo”, ma è andata così…».

RETROSCENA BARCELLONA – Thuram conclude raccontando un retroscena con il numero 10 argentino: «Da piccolo ho avuto l’opportunità di allenarmi con il Barcellona. Ricordo che Lionel Messi era ancora giovane, aveva circa 19-20 anni. Dimenticai le scarpe per allenarmi e l’unico più vicino alla mia misura era proprio lui. Mi serviva un paio di scarpe numero 38. Io le metto e poi mi dice di portarle a casa, per me era tutto normale. Sapevo che Messi era forte, ma non così forte! Il giorno dopo torno alla scuola calcio e regalo le scarpe al mio amico. Mi sono pentito? Sì, tutti i giorni (ride, ndr)».