Tarantino: «Seconda squadra Inter? Tanti step prima! Strutture top»

Massimo Tarantino, Responsabile del settore giovanile dell’Inter, ha parlato alla Radio della Lega Serie A. In estate, ha sostituito Roberto Samaden, che si è trasferito all’Atalanta.

DUE VOLTE − Tarantino su Ronaldo: «L’ho scelto due volte, prima da calciatore con un’esperienza non positiva per l’infortunio che mi tenne fuori un anno. Trovai Ronaldo lì e lo ammirai. Bellissimo poter vivere quella stagione lì con lui».

INIZIO − Tarantino sull’inizio dell’annata: «Stagione positiva, partita bene, siamo abbastanza contenti e soddisfatti del percorso della Primavera. Abbiamo una buona squadra con un bravo allenatore, ma il percorso è lungo, mai abbassare la guarda con i giovani. Sempre trovare l’equilibrio per performare da Inter. La maglia dell’Inter pesa, l’Inter pesa a tutti i livelli perché è un club importante e mondiale. Chi lo rappresenta deve performare. Anche un posto dove puoi lavorare benissimo, ti offro di tutto. Noi del settore giovanile siamo fortunati e contenti, costruisce il percorso in tutti gli effetti».

MERCATO ED EUROPA − Tarantino sul mercato e la Youth League: «Abbiamo dato continuità alla squadra, perché convinti di avere buone rose. Abbiamo dato continuità ai 2005 assemblando una squadra buonissima, non siamo entrati nelle logiche del mercato. L’obiettivo del club è di formare internamente i propri giocatori, si attinge al mercato quando fai fatica a far crescere al proprio interno. L’importante è formare. Youth League? Ho avuto la fortuna di farla anche a Roma, alza il livello della squadra. Affrontiamo le migliori squadre giovanili europee alza l’asticella del club, delle aspettative dei ragazzi, ci permette anche di girare per l’Europa e conoscere club per capire dove migliorare. Trovi top club europei. Confronto tra strutture? In Italia in generale siamo un po’ indietro rispetto ai top club europei. Nello specifico di alcuni club come Inter, Fiorentina e Juventus ci permettono di lavorare, ma siamo dietro a club come Bayern Monaco, Manchester City, Salisburgo, Arsenal».

STEP − Tarantino sulla seconda squadra: «Credo che l’Inter ha in mente sempre la possibilità di migliorare la formazione dei ragazzi. La seconda squadra è qualcosa di impegnativo, servono strutture, budget, la Serie C è impegnativa. Quando l’Inter avrà queste risorse e ci sarà il momento considererà la cosa, ma occorrono vari step. Interello? L’Inter è molto attiva, ha la lungimiranza di aver messo i piedi una struttura come quella in cui viviamo. Struttura funzionale, non ci manca niente per lavorare. Il percorso è all’avanguardia, abbiamo liceo interno, convinto, dipartimenti che si prendono cura dei ragazzi. Non tutti i club hanno questa fortuna. Noi tendiamo spesso a immaginare un ragazzo di 14 anni prima un’atleta e poi un ragazzo, ma è il contrario. Fondamentale accompagnare la sua crescita, soprattutto perché si spostano da casa. Ho visto una sottovalutazione in questi anni, comportando il ritiro di determinati giovani. Quindi la sensibilità dei club è quella appunto di costruire dei luoghi e degli ambienti che permettano al ragazzo di non sentire questa grande lontananza da casa. L’Inter è un’esperienza di vita, questo noi offriamo alle famiglie. Una palestra di vita, anche se non diventerà in futuro un calciatore».