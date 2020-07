SPAL-Inter: Lukaku ancora a riposo, Conte punta ancora su Sanchez – SM

SPAL-Inter di domani potrebbe essere giocata ancora senza Romelu Lukaku. L’attaccante belga potrebbe essere tenuto ancora a riposo e al suo posto dovrebbe giocare di nuovo Alexis Sanchez

L’Inter torna in campo domani contro la SPAL per superare di nuovo l’Atalanta e mantenersi al secondo posto in classifica. Secondo “Sport Mediaset” Antonio Conte potrebbe fare ancora a meno di Romelu Lukaku, tenuto a riposo contro il Torino per il problema fisico rimediato contro il Verona. L’attaccante belga, che dovrebbe comunque tornare contro la Roma, sarà tenuto a riposo e al suo posto al fianco di Lautaro Martinez dovrebbe essere confermato ancora Alexis Sanchez.