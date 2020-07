Inter verso il secondo posto: Conte pensa ai numeri positivi – Sky

L’Inter torna in campo domani contro la SPAL e vincendo confermerebbe il secondo posto. Il punto di Matteo Barzaghi in collegamento per “Sky Sport 24”

I NUMERI – L’Inter si concentra sugli aspetti positivi di questa stagione: «Una partita può cambiare tanto in questo periodo pazzo giocando ogni tre giorni e anche le considerazioni possono essere diverse. L’Inter vuole concentrarsi sui numeri positivi, è a -8 dalla Juventus perdendo gli scontri diretti significa che i percorsi non sono così differenti, un piccolo gap è stato colmato. Ora bisogna eliminare quello definitivo. L’Inter ha portato 18 giocatori a segnare, ha buoni numeri e soprattutto con la SPAL ha la possibilità di riscavalcare l’Atalanta e riportarsi al secondo posto».