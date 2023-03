Sorteggio Champions League quarti di finale: tutte le informazioni per l’Inter

Con la conclusione degli ottavi stasera, con le qualificazioni di Napoli (vedi articolo) e Real Madrid (vedi articolo), è definito il quadro per i quarti (vedi articolo). Al sorteggio di Champions League l’Inter avrà sette possibili avversarie: ecco tutte le informazioni del grande evento di venerdì.

IN ATTESA DELL’URNA – L’Inter, dopo dodici anni, farà di nuovo parte del sorteggio dei quarti di Champions League! Si svolgerà venerdì (dopodomani) alle 12 a Nyon, in Svizzera, con la cerimonia che comprende anche gli accoppiamenti delle semifinali e quello “pro forma” per stabilire chi gioca “in casa” la finale. La squadra di Simone Inzaghi è fra le tre italiane presenti, con Milan e Napoli. La Serie A è il campionato che ne porta di più: dopo l’Italia due dall’Inghilterra e una a testa per Germania, Portogallo e Spagna. Da ora il sorteggio di Champions League è libero: non ci sono più teste di serie né altri paletti (in caso di eventuali restrizioni l’UEFA le comunicherà in anticipo). Possibili quindi sia derby nazionali (per l’Inter pure cittadino…) sia sfide con squadre già affrontate ai gironi.

LA PROCEDURA – Al sorteggio di quarti e semifinali di Champions League la prima squadra estratta dall’urna gioca l’andata in casa, martedì 11 o mercoledì 12 aprile (ore 21). Il ritorno è previsto a campi e giorni invertiti: significa che chi gioca l’andata l’11 ha il ritorno mercoledì 19, viceversa chi ha l’andata il 12 ha il ritorno martedì 18. Il calendario sarà reso noto nelle ore successive al sorteggio. Come già avvenuto agli ottavi e dalla passata stagione il gol in trasferta non vale più doppio, in caso di parità nel punteggio complessivo tempi supplementari ed eventuali rigori. Segui su Inter-News.it tutte le informazioni aggiuntive in vista dell’evento, poi venerdì la diretta del sorteggio di Champions League.