Il Napoli schiaccia l’Eintracht Francoforte e raggiunge Inter e Milan!

Il Napoli ha battuto 3-0 l’Eintracht Francoforte con la doppietta di Osimhen e la rete su rigore di Zielinski. Gli azzurri chiudono il complessivo contro i tedeschi 5-0 (all’andata era finita 0-2). Raggiunte Inter e Milan ai quarti di finale di Champions League

AI QUARTI − Superiorità del Napoli evidente contro l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri, forti del 2-0 maturato in Germania, non mollano la presa e partono subito fortissimo. Decisamente in palla Kvaraktskhelia, che già al 18′ crea il panico andando in percussione ma bravo Trapp a chiudere la saracinesca. L’asso georgiano ci riprova al minuto 42 andando via sulla sinistra ed è ancora il portiere tedesco a dire di no. Allo scadere del primo tempo però arriva il meritato vantaggio del Napoli: Politano pennella dalla destra, Osimhen sale in cielo e con un grandissimo stacco realizza l’1-0. Nella ripresa, il canovaccio rimane sempre lo stesso. Il Napoli domina e l’Eintracht Francoforte che arranca. Al 53′ arriva il raddoppio: meravigliosa azione corale da sinistra verso destra, cross basso di Di Lorenzo e anticipo sotto porta ancora di Osimhen. Undici minuti più tardi, la squadra di Spalletti cala il tris con Zielinski su calcio di rigore. Nel finale, girandola di cambi per gli azzurri che mandano in campo Juan Jesus, Ndombele, Simeone ed Elmas.